Чому Україна імпортує сіль з-за кордону?
Як вважає економічний експерт Олег Пендзин, Україна була вимушена здійснювати значний імпорт солі, у тому числі через втрату виробництва в Соледарі, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Біля Дрогобича є спроби відновити виробництво кам’яної солі – там є невеличке родовище. І ще родовище на Закарпатті є одне. Але ні там, ні там на сьогодні навряд чи загальний обсяг видобутку солі може перекрити те, що було втрачено в Соледарі. Тому ми насправді залежні від імпорту.
Водночас статистика Держмитниці показала: у першому півріччі 2025 року імпорт солі з-за кордону Україна скоротила на майже 50%. Проте Пендзин вважає, що ця тенденція не триватиме далі.
Я думаю, що коли ми будемо дивитися на другий або третій квартал, то побачимо, наскільки там підскочить загальний імпорт солі. Сіль – це продовольчий продукт, він використовується для закруток, тому пік споживання припадає саме на літні місяці,
– каже експерт.
Скільки солі імпортує Україна?
Статистика показує, що з січня по червень 2025 року Україна імпортувала загалом – 211 692 тисячі тонн солі, це на орієнтовно 46% менше ніж за аналогічний період торік. Знизились і витрати на закупівлю солі на зовнішніх ринках. За перші 6 місяців цього року це значення опустилось до 26,9 мільйона доларів, це на 48,5% менше ніж у 2024 (тоді такі витрати сягали 52,2 мільйона доларів).