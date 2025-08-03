Почему Украина импортирует соль из-за рубежа?

Как считает экономический эксперт Олег Пендзин, Украина была вынуждена осуществлять значительный импорт соли, в том числе из-за потери производства в Соледаре, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Возле Дрогобыча есть попытки восстановить производство каменной соли – там есть небольшое месторождение. И еще месторождение на Закарпатье есть одно. Но ни там, ни там на сегодня вряд ли общий объем добычи соли может перекрыть то, что было потеряно в Соледаре. Поэтому мы на самом деле зависимы от импорта.

В то же время статистика Гостаможни показала: в первом полугодии 2025 года импорт соли из-за рубежа Украина сократила почти на 50%. Однако Пендзин считает, что эта тенденция не будет продолжаться дальше.

Я думаю, что когда мы будем смотреть на второй или третий квартал, то увидим, насколько там подскочит общий импорт соли. Соль – это продовольственный продукт, он используется для закруток, поэтому пик потребления приходится именно на летние месяцы,

– говорит эксперт.