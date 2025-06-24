Война в Иране усилила инфляцию в России из-за перебоев агроэкспорта

Несмотря на заявления российских руководителей, война в Иране довольно сильно повлияла на Россию. Дополнительным фактором, который усилил инфляцию в России стали перебои в поставках овощей и фруктов из Ирана.

Как война в Иране повлияла на экономику России

Аналитики утверждают, что военные действия Израиля и США против иранского режима привели к серьезным последствиям для плодоовощного рынка региона, в том числе и России, которая в последние годы резко увеличила свою зависимость от поставок иранских овощей и фруктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Эксперты отмечают, что Иран, который входит в топ-20 крупнейших экспортеров плодоовощной продукции и орехов в мире по выручке, известен тем, что экспортирует свою продукцию по невероятно низким ценам. Низкие цены Ирана – следствие обнищания населения за годы правления аятолл и, как следствие, низкой стоимости рабочей силы, что является важным компонентом себестоимости выращивания фруктов и овощей.

Интересно! Именно низкая цена способствует тому, что иранские фрукты и овощи находят новые рынки сбыта на Ближнем Востоке, Азии и России. При этом качество этой продукции остается соответствующим цене, т.е. сравнительно невысоким. Однако для небогатых стран, таких как Россия и другие страны Центральной Азии, дешевая иранская продукция является очень важным компонентом продовольственной безопасности.

Иран – крупный экспортер фруктов и овощей

По объемам экспорта Иран входит в число крупнейших мировых экспортеров свежего яблока, фисташек, помидоров, фиников, сухофруктов, винограда, апельсинов, киви, лука, арбузов и других товаров плодоовощной группы. При этом поставки из Ирана в последние годы в значительной степени формируют цены на яблоко, фисташку, виноград и ряд других овощей и фруктов на рынке России.

Однако сейчас Иран, который является ближайшим партнером России в агрессии против Украины, не может обеспечивать поставки продукции. В стране парализован банковский сектор, практически нет связи и Интернета, трудно купить дизельное топливо для доставки и есть другие логистические сложности.

Обратите внимание! Поэтому российские импортеры вынуждены срочно искать замену дешевой иранской продукции в других странах. Однако это просто невозможно, поскольку другие поставщики практически всегда продавали продукцию по более высокой цене. Кроме того, Россия сама себе запретила импортировать фрукты и овощи из большинства стран Европы и ряда других ведущих стран-импортеров, что теперь ставит ее в определенный продовольственный тупик.

Почему экономика России страдает

Это плохая новость для российской экономики, где одной из главных проблем является высокая инфляция. Даже по официальным данным, инфляция в стране-агрессоре превышает 10%, а по оценкам независимых экспертов приближается к 30-40% в год.

Сейчас запасы прошлогодней продукции в России минимальны, раннюю продукцию, которая всегда дорогая, только начинают собирать, а по сезонным фруктам, таких как черешня, персик, абрикос, голубика, малина и другие – Россия почти полностью зависит от импорта. Соответственно, вероятно, что овощи и фрукты в России в июне, когда обычно цены на эту продукцию начинают снижаться, дадут дополнительный импульс для роста инфляции.

Обратите внимание! В этой ситуации неплохо зарабатывают экспортеры овощей и фруктов из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Грузии, Азербайджана и Армении, которые сообщают о росте экспортных цен на ряд овощей и фруктов на 30 – 60% по отношению к среднегодовым проблемам. продукции, потому что производители, которые и так находились в крайне тяжелом финансовом положении, сейчас теряют огромные средства.