Украинские яблоки впервые попали на рынок Индии

Украинские производители фруктов активно ищут в мире новые рынки сбыта своей продукции. Недавно в Индию прибыла первая пробная партия украинских яблок.

Украина будет продавать яблоки в Индии

Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии подтвердило успешное завершение инспекционных мероприятий партии яблок из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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В министерстве сообщили, что индийская сторона высоко оценила качество украинской продукции и ее соответствие установленным требованиям.

Получили фидбэк от нашего партнера – Республики Индия. А именно положительно отметили роль службы при участии Посольства Украины в Республике Индия обеспечила соблюдение предусмотренных индийской стороной критериев и требований к отбору, предотгрузочного хранения, обработки и транспортировки продукции в Индию,

– заявил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В Госпродпотребслужбе отметили, что совместно с украинскими посольствами и МИД продолжают работать над расширением возможностей аграрного экспорта для украинских производителей.