ЕС сократил импорт, но увеличил квоты на некоторые сельхозтовары

В ЕС существенно сократили импорт сельскохозяйственных товаров из Украины после отмены "торгового безвиза". Однако квоты на некоторые виды товаров наоборот увеличили, что дало украинским производителям дополнительные возможности.

Украина сможет экспортировать больше некоторых товаров

ЕС сокращает импорт украинской пшеницы и сахара на 80% согласно новым квотам, введенными после отмены "торгового безвиза", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Решение было принято под давлением обеспокоенных конкуренцией европейских фермеров.

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В издании отметили, что после этого шага украинские производители будут вынуждены продавать больше продукции на рынках Азии и Африки.

Обратите внимание! После начала российского вторжения в 2022 году ЕС в знак солидарности, а также из-за блокирования экспортных путей Черным морем, открыл свои продовольственные рынки и временно отменил пошлины и квоты для Украины. Однако в начале июня 2025 года торговый безвиз завершился.

Итак, хотя обновленные объемы беспошлинных поставок и выше тех квот, которые были предусмотрены первым соглашением о свободной торговле между ЕС и Украиной, действующим с 2016 года, но будут значительно ниже объемов беспошлинного импорта за последние три года.

Новое решение ЕС увеличивает довоенную квоту Украины на беспошлинный импорт пшеницы с 1 до 1,3 миллиона тонн в рамках пересмотренного соглашения о свободной торговле. Это же коснется и квоты на украинский сахар, возросшую с 20 до 100 тысяч тонн, а также ячмень (с 350 000 тонн до 450 000 тонн). Квота для Украины на мясо птицы также была увеличена с 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Важно! Новое торговое соглашение охватывает 40 товаров и должно быть принято квалифицированным большинством стран-членов ЕС.