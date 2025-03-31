Борщевой набор "штормит": как изменились цены на овощи за неделю

На прошлой неделе изменения в ценах на фрукты и овощи были более ощутимы, чем раньше. В течение недели как дорожали, так и дешевели овощи борщевого набора.

Как изменились цены на овощи

Среди всех овощей борщевого набора, которые дорожали на прошлой неделе, исключением стал только картофель, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Низкий спрос и рост предложения заставили фермеров опускать цены на овощ.

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Аналитики говорят, что дешевле всего картофель сейчас отдают по 16 гривен за килограмм, хотя неделей ранее было 18. При этом цены на капусту подскочили с 34 – 40 до 42 – 45 гривен за килограмм, свекла подорожала с 17 – 20 до 18 – 25 гривен за килограмм, а лук – с 12 – 14 до 14 – 16 гривен за килограмм.

Также огурец продолжает дорожать, но темпы роста замедлились. За неделю нижняя ценовая граница поднялась со 100 до 110 гривен. В то же время цены на томаты, наоборот, снова снизились и уже опустились ниже прошлогоднего уровня. Сейчас помидоры отдают по 70 – 90 гривен за килограмм, хотя неделей ранее овощ продавали по 85 – 95. Цветная капуста продавалась по 110 – 120, хотя неделей ранее овощ отдавали по 140 – 145.

Также аналитики внесли в свой еженедельный обзор редис, сезон которого только начинается. На этом этапе отпускные цены находятся на уровне 65 – 70 грн за килограмм. Во фруктовом сегменте выросли цены на яблоки – нижняя ценовая граница подскочила с 25 до 30 гривен.

Обратите внимание! Цены на зелень остались на прежнем уровне, кроме салата – на этой неделе его продавали по 100 – 110 гривен за килограмм, хотя неделей ранее – по 80 – 150.