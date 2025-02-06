Готовьтесь уже сейчас: в Украине может подорожать все

Украинцам стоит готовиться к значительному росту стоимости товаров. В частности, и пищевых продуктов.

Почему подорожают продукты в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что нет категорий продуктов, которые не подорожают до начала нового сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Повышение акцизов на горюче-смазочные материалы, которое началось с сентября, еще в полной мере не повлияло на рынок. Трейдеры тогда еще имели запасы по старой цене, но уже с января цены на топливо скажутся на себестоимости продукции и транспортных расходах.

По словам Марчука, в прошлом году продукты дорожали из-за:

экономических факторов;

сезонности;

войны.

Марчук говорит, что ситуация на молочном рынке сейчас довольно непростая. Речь идет о том, что экспортные ограничения в Европу временно снизили закупочные цены на молоко. При этом, на конечную стоимость эта ситуация не повлияет, в частности, из-за налоговых нововведений.

Обратите внимание! Марчук говорит, что до нового урожайного сезона овощи подорожают еще на примерно 15%.