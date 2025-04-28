Цены достигли рекорда: Россия из-за недостатка картофеля закупает его в Китае

В прошлом году в России был неурожай картофеля, из-за чего оккупанты сейчас вынуждены закупать его в Китае. Кроме того, из-за дефицита овоща цены на картофель выросли на 200%.

Цены на картофель в России сильно выросли

Россия начала наполнять внутренний рынок картофелем путем крупных закупок картофеля в Китае, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times. Российские производители столкнулись с резким падением урожая и взлетом цен почти на 200% за последние полтора года.

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За первый квартал Китай экспортировал в Россию картофеля на 10,955 миллиона долларов. Годом ранее поставки картофеля из Китая были намного меньшими и оценивались 432,9 тысячи долларов за январь – март. В годовом выражении таким образом закупки увеличились в 25 раз. При этом январе и феврале импорт китайского картофеля взлетел в 160 раз, а в марте – в 15 раз.

В прошлом году после засух и заморозков урожай картофеля сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в России упал на 15%, до 7,3 миллиона тонн. Этого объема едва хватает, чтобы обеспечить внутреннее потребление, которое составляет 7,5 – 8 миллионов тонн в год.

Важно! В результате цены на картофель взлетели на 90% за прошлый год и 45% – с начала этого. Оптовая стоимость картофеля для торговых сетей на начало апреля подскочила на 285,5% в годовом выражении – с 11,4 до 42,4 рубля за килограмм.

Как россияне борются с нехваткой картофеля

Чтобы затормозить рост цен, правительство с начала года разрешило без пошлин ввозить в Россию импортный картофель: изначально квота, рассчитанная на срок до 31 июля, составляла 150 тысяч тонн. 24 апреля российский Минсельхоз сообщил, что планирует увеличить ее вдвое – до 300 тысяч тонн.

Там отмечают, что эта мера позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на ценовой ситуации.