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Агро 24 Агро законодательство Кто из украинцев может не платить земельный налог в 2025 году
5 февраля, 10:11
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Кто из украинцев может не платить земельный налог в 2025 году

Анастасия Зорик

Большинство украинцев обязаны в обязательном порядке уплачивать земельный налог. Речь идет как о землевладельцах, так и постоянных землепользователях.

Кому можно не платить такой налог

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Каналу отметила, что есть категории граждан, которые могут не платить земельный налог совсем.

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Лариса Кись

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Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Согласно Налоговому кодексу Украины (пункт 281.1 статья 281), от земельного налога освобождают:

  • ветеранов войны;
  • пенсионеров по возрасту;
  • физлиц у которых на воспитании 3 и более детей до 18 лет;
  • граждан с инвалидностью I и II группы и так далее.

Какие лимиты на земельные участки установлены

Земельный налог не уплачивается только, если участок соответствует определенным лимитам:

  • участок до 2 гектаров может быть использован для – ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах.