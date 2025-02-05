5 февраля, 10:11
Кто из украинцев может не платить земельный налог в 2025 году
Большинство украинцев обязаны в обязательном порядке уплачивать земельный налог. Речь идет как о землевладельцах, так и постоянных землепользователях.
Кому можно не платить такой налог
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Каналу отметила, что есть категории граждан, которые могут не платить земельный налог совсем.
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Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.
Согласно Налоговому кодексу Украины (пункт 281.1 статья 281), от земельного налога освобождают:
- ветеранов войны;
- пенсионеров по возрасту;
- физлиц у которых на воспитании 3 и более детей до 18 лет;
- граждан с инвалидностью I и II группы и так далее.
Какие лимиты на земельные участки установлены
Земельный налог не уплачивается только, если участок соответствует определенным лимитам:
- участок до 2 гектаров может быть использован для – ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах.