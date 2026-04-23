Арбузы размером с яйцо: в США создали революционный формат для вертикальных ферм

В США создали уникальные арбузы размером с куриное яйцо, которые могут изменить подходы к выращиванию бахчевых культур. Новинка уже привлекла внимание фермеров, ведь идеально подходит для теплиц и вертикальных ферм.

Новый формат арбузов для современного агропроизводства

В Соединенных Штатах селекционерки-любительницы Делани Раптис и ее мать разработали необычные линии арбузов миниатюрного размера, сообщает HortiDaily. Плоды вырастают примерно как куриное яйцо, что делает их удобными для выращивания в условиях ограниченного пространства.

Основная цель разработки – адаптировать бахчевые культуры к вертикальному земледелию. Новые растения имеют короткие междоузлия и не требуют дополнительных конструкций для поддержки плодов. Это позволяет значительно упростить технологию выращивания и снизить затраты для фермеров.

Селекция продолжается с 2021 года и осуществляется без использования генетически модифицированных организмов. Для достижения нужных характеристик применяли методы химического мутагенеза, что позволяет формировать новые признаки без прямого вмешательства в геном.

Перспективы для рынка и аграриев

Несмотря на небольшой размер, новые арбузы имеют насыщенный вкус и высокое содержание сахара. Они доступны в вариантах с красной и оранжевой мякотью, что расширяет их привлекательность для потребителей.

Разработка ориентирована на сегмент порционных продуктов – плоды можно сразу потреблять без нарезки. Такой формат открывает новые возможности для розничной торговли и ресторанного бизнеса.

В будущем селекционерки планируют интегрировать эти характеристики в коммерческие гибриды. Это может стать прорывом для тепличного производства и позволить аграриям эффективнее использовать площади, получая стабильный и востребованный урожай.

