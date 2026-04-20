Цены на хлопок взлетели из-за войны: инвесторы массово скупают сырье

Мировой рынок хлопка демонстрирует стремительный рост на фоне подорожания нефти из-за войны в Иране. Инвесторы уже изменили стратегию и вернулись к "бычьим" ставкам.

Дорогая нефть меняет баланс в пользу хлопка

На мировом рынке сырья усилился интерес к хлопку, поскольку рост цен на нефть повышает себестоимость синтетических волокон, сообщает Bloomberg. Речь идет прежде всего о полиэстере и нейлоне, которые напрямую зависят от нефтепродуктов.

Смотрите также Украина нарастит производство свиней в 2026 году: прогноз USDA

По данным Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, инвесторы впервые за долгое время перешли к чистым длинным позициям: количество контрактов на покупку превысило продажи на 16 825. Это стало разворотом после года доминирования "медвежьих" настроений.

Дополнительным драйвером роста стало повышение спроса со стороны текстильной промышленности, особенно в Азии. Из-за подорожания сырья для синтетики производители тканей все чаще увеличивают долю хлопка в составе продукции.

Риски для урожая поддерживают цены

Рост стоимости хлопка усиливается и фундаментальными факторами. Подорожание удобрений, вызванное геополитической напряженностью, может сократить посевные площади и снизить будущий урожай.

По оценкам аналитиков Cotlook, в сезоне 2026 – 2027 годов мировой рынок хлопка может столкнуться с дефицитом около 295 тысяч тонн. Дополнительную неопределенность создает засуха в основных производственных регионах США.

С начала обострения конфликта цены на хлопок выросли примерно на 22% и приблизились к максимумам за последние два года. Эксперты считают, что даже в случае стабилизации нефтяного рынка хлопок сохранит сильные позиции благодаря структурным изменениям спроса.

Турция готовится уменьшить закупки важного украинского товара: почему экспорт упадет?