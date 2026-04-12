Переписать земельный участок: можно ли это сделать без нотариуса

Украинцы могут свободно распоряжаться своей недвижимостью, в том числе и земельными участками. Например, землю можно переоформить.

Как переписывают земельные участки и нужен ли нотариус?

Для этого следует подготовить техническую документацию, о чем сообщает Бесплатная юридическая помощь.

Среди нее в частности могут быть:

государственный акт на право собственности на земельный участок;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о праве на наследство;

судебное решение, вступившее в законную силу, о приобретении или изменении права собственности на земельный участок;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

договор купли-продажи;

договор дарения;

другие гражданско-правовые сделки по отчуждению земельного участка.

На сайте agroapp говорится, что переоформление на третье лицо возникает в таких трех случаях:

продажа этой недвижимости; передача земельного участка кому-то в дар; вступление в наследство.

В то же время все эти действия можно выполнять в военное время. Сейчас действует запрет только на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в личную собственность.

Обратите внимание! Переоформление документов длится до 5 рабочих дней.

В частности, для переписи земли, нужно выяснить, имеется ли у земельного участка кадастровый номер. Далее – следует выбрать нотариуса, который будет осуществлять удостоверение договора.

Следующий шаг – это согласовать цену купли-продажи, а также распределение расходов за услуги нотариуса и налогообложения при заключении договора.

После этого необходимо проверить земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений.

Важно! Последний этап – это обратиться к нотариусу с целью заключения договора. Без него невозможно переоформить право собственности на землю.

Что следует знать о кадастровом номере?