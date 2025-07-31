В этом году Полтавская область лидирует в Украине по площадям выращивания бахчевых. Массовый сбор урожая там планируют начать с середины августа.

Полтавщина в лидерах по выращиванию арбузов и дынь

В департаменте агропромышленного развития Полтавской ОГА рассказали, что в этом году аграрии Полтавщины засеяли более 5 тысяч гектар арбузов и дынь, что более чем на 2 тысячи гектар больше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное". Таким образом регион занял первое место в Украине по площадям выращивания бахчевых культур.

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В целом из-за неблагоприятных погодных условий весной сроки массового созревания и сбора плодов сдвинулись на две недели. Массово плоды начнут созревать со второй половины августа. Сбор бахчевых ожидается на уровне прошлого года – около 80 центнер с гектара. Всего неделю назад в фермерском хозяйстве Григория Хана уже начали собирать арбузы. Под ними имеет 50 гектар.

Урожайность, конечно, ту, что запланировали, не ожидаем, а так товарный вид арбуза более – менее, процентов 50 – 60, до 70 будет нормальным,

– говорит фермер.

Григорий Хан замечает, что на урожай негативно повлияли холодные майские ночи.

Этот год нестандартный не только в нашем районе (Гоголевская община). Поздняя весна, заморозки, холодная весна – все это повлияло на урожай бахчевых. Где-то на процентов 25 – 30 будет слабее, чем те годы. Но надеемся, что что-то соберем. До 90-х годов по климатическим условиям этот регион вообще был не для бахчи. Можно было выращивать только полупарниковым методом, а сейчас осадков все меньше и меньше. В один год по Устивицкому сельскому совету 48 миллиметров за все лето выпало влаги,

– рассказывает Григорий Хан.

Обратите внимание! В среднем за все годы работы с полей фермерского хозяйства собирали от 40 до 60 тонн плодов с гектара. Продают арбузы только оптом.