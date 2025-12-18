Скот под угрозой: на Сумщине карантин из-за вспышки лейкоза КРС

В Конотопском районе Сумщины ввели карантин из-за распространения такой опасной болезни животных, как лейкоз крупного рогатого скота. Его отменят только тогда, когда не останется случаев болезни среди животных.

На Сумщине обнаружили лейкоз КРС

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Конотопской райгосадминистрации (Сумская область) провела заседание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. На заседании рассмотрели вопрос введения карантинных ограничений в ООО "Совхоз Шевченковский" в связи с подтверждением случаев лейкоза крупного рогатого скота.

Руководитель Конотопской районной государственной больницы ветеринарной медицины заявил, что лейкоз КРС остается одной из наиболее значимых инфекционных патологий из-за его распространения в разных регионах страны.

Болезнь имеет весомые биологические, экономические и социальные последствия, а рост количества случаев и потери высокопродуктивных коров в мире влияют на объемы и качество продукции животноводства,

– говорит специалист.

Комиссия утвердила План организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в ООО "Совхоз Шевченковский". Планом предусмотрен ряд действий, которые должны быть выполнены в определенные сроки.

В Госпродпотребслужбе рассказали, что в соответствии с действующей Инструкцией по профилактике и оздоровлению КРС от лейкоза, снятие карантина возможно только после получения двух последовательных отрицательных результатов ИФА у животных в возрасте более 6 месяцев, выбытия из хозяйства всех положительных по ИФА животных, а также полного выполнения мероприятий, определенных планом.

