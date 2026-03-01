Земля возле дома: что будет, если ее не приватизировать

Часто бывает, что человек пользуется домом, а земля, на которой он стоит, не приватизирована. Такой участок невозможно ни продать, ни обменять.

Что будет, если не приватизировать землю возле дома?

Прежде всего для ее оформления следует присвоить земельному участку кадастровый номер, о чем пишет Бесплатная юридическая помощь.

Кадастровый номер земельного участка – это индивидуальный цифровой код участка. Он присваивается ему при проведении государственной регистрации и сохраняется в течение всего времени его существования, но не может повторяться на всей территории Украины.

Регистрацией земельных участков или присвоением кадастровых номеров занимается территориальное управление Госземагентства, а именно – государственный кадастровый регистратор. Регистрация делается на основе поданного заявления об определении кадастровых номеров и квитанции об оплате услуг.

К заявлению следует приложить:

копию государственного акта;

копии паспорта;

идентификационного номера заявителя.

В дальнейшем человек получит выписку из Государственного земельного кадастра, который будет содержать всю информацию об участке и информацию о его владельце.

Обратите внимание! Право собственности на землю возникает с момента государственной регистрации этого права.

Напомним, что законодательством Украины предусматривается принцип единства дома и участка, на котором он расположен. Он действует еще с января 2021 года.

При приобретении права собственности на объект недвижимости одновременно переходит право собственности или пользования земельным участком, на котором он находится. Об этом говорится в Гражданском кодексе.

Иностранцы, а также лица без гражданства, тоже могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения. Но в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, которые расположены на земельных участках.

Обратите внимание! В Земельном кодексе Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок.

Что еще следует знать украинцам в 2026 году?