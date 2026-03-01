Що буде, якщо не приватизувати землю біля будинку?

Насамперед для її оформлення слід присвоїти земельній ділянці кадастровий номер, про що пише Безоплатна правична допомога.

Читайте також Якої висоти паркан можна поставити з боку вулиці у 2026 році

Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальний цифровий код ділянки. Він присвоюється їй під час проведення державної реєстрації та зберігається протягом усього часу її існування, але не може повторюватися на всій території України.

Реєстрацією земельних ділянок або присвоєнням кадастрових номерів займається територіальне управління Держземагентства, а саме – державний кадастровий реєстратор. Реєстрація робиться на основі поданої заяви про визначення кадастрових номерів та квитанції про сплату послуг.

До заяви слід додати:

копію державного акту;

копії паспорта;

ідентифікаційного номера заявника.

Надалі людина отримає витяг із Державного земельного кадастру, який буде містити всю інформацію про ділянку та інформацію про її власника.

Зверніть увагу! Право власності на землю виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Нагадаємо, що законодавством України передбачається принцип єдності будинку та ділянки, на якій він розташований. Він діє ще з січня 2021 року.

При набутті права власності на об'єкт нерухомості одночасно переходить право власності або користування земельною ділянкою, на якій він знаходиться. Про це йдеться у Цивільному кодексі.

Іноземці, а також особи без громадянства, теж можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення. Але у разі придбання у власність об'єктів нерухомого майна, які розташовані на земельних ділянках.

Зауважте! У Земельному кодексі України визначено, як саме відбувається перехід права на земельну ділянку.

Що ще слід знати українцям у 2026 році?