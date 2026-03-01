Что будет, если не приватизировать землю возле дома?

Прежде всего для ее оформления следует присвоить земельному участку кадастровый номер, о чем пишет Бесплатная юридическая помощь.

Кадастровый номер земельного участка – это индивидуальный цифровой код участка. Он присваивается ему при проведении государственной регистрации и сохраняется в течение всего времени его существования, но не может повторяться на всей территории Украины.

Регистрацией земельных участков или присвоением кадастровых номеров занимается территориальное управление Госземагентства, а именно – государственный кадастровый регистратор. Регистрация делается на основе поданного заявления об определении кадастровых номеров и квитанции об оплате услуг.

К заявлению следует приложить:

копию государственного акта;

копии паспорта;

идентификационного номера заявителя.

В дальнейшем человек получит выписку из Государственного земельного кадастра, который будет содержать всю информацию об участке и информацию о его владельце.

Обратите внимание! Право собственности на землю возникает с момента государственной регистрации этого права.

Напомним, что законодательством Украины предусматривается принцип единства дома и участка, на котором он расположен. Он действует еще с января 2021 года.

При приобретении права собственности на объект недвижимости одновременно переходит право собственности или пользования земельным участком, на котором он находится. Об этом говорится в Гражданском кодексе.

Иностранцы, а также лица без гражданства, тоже могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения. Но в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, которые расположены на земельных участках.

Обратите внимание! В Земельном кодексе Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок.

Что еще следует знать украинцам в 2026 году?