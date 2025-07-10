Землю пока нельзя приватизировать

Во время военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Запрет оформления является временной мерой для защиты государственных ресурсов.

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Специалисты отмечают, что в большинстве случаев приватизация земельного участка во время военного положения приостановлена. Это касается и огородов, даже если вы пользуетесь ими много лет.

Важно! Однако если вы фактически пользуетесь огородом, вас не могут заставить освободить землю без решения суда или без официальной процедуры. Право пользования сохраняется.

Однако, в таком случае все равно нужно не терять бдительность. Проверьте документы. Если у вас есть решение сельсовета, акт на землю или договор пользования – это ваша защита.