В Украине резко обвалились цены на огурцы: что этому способствует

В течение прошлой недели цены на огурцы снижались довольно ощутимыми темпами. Сейчас же падение цен продолжилось.

Огурцы в Украине дешевеют

На украинском рынке сохраняется тенденция к снижению цен на тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Аналитики говорят, что увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и невысокий спрос на овощи являются главными факторами, провоцирующими негативную динамику цен в данном сегменте.

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В то же время крупные тепличные хозяйства уже сообщают о больших остатках продукции на складах, ведь средний недельный объем выборки в комбинатах продолжает увеличиваться. Поэтому, во избежание накопления нереализованных объемов огурца, производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию.

Так, сейчас тепличные комбинаты отгружают огурцы в диапазоне 45 – 75 гривен за килограмм (1,08 – 1,80 доллара за килограмм), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.

Также аналитики отмечают, что большую конкуренцию местному огурцу продолжает составлять импортная продукция производства Румынии. Многие импортеры сейчас имеют большие запасы румынского огурца еще на прошлой неделе, поэтому вынуждены были снизить цены на эту продукцию до 25 гривен за килограмм.

Обратите внимание! В условиях, сложившихся, украинские тепличные комбинаты не видят другого выхода, кроме как и дальше снижать отпускные цены, которые на данный момент уже в среднем на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.