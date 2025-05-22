Несмотря на санкции Польша продолжает закупать российские овощи: вырос импорт огурца

На польский рынок продолжают поступать овощи из России. Органы контроля обеспокоены тем, что установленные санкции фактически не соблюдаются.

Польша скрыто импортирует российские овощи

Тепличные огурцы из России массово поступают на польский рынок, вызывая беспокойство среди органов контроля и аграрных ассоциаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Речь идет не только об объемах импорта, но и о возможности реэкспорта продукции в другие страны ЕС с сокрытием реального происхождения.

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По данным Евростата, в январе 2025 года общий импорт агропродукции из России в ЕС снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако это не касается всех категорий – в частности, экспорт огурцов из России весной резко вырос, достигнув самых высоких показателей за последние четыре года.

Обратите внимание! В марте 2025 году польские компании закупили 2,1 тысячи тонн российских огурцов на сумму 2,7 миллиона евро – это в 2,5 раза больше, чем в феврале. За месяц Польша импортировала огурцов на 3,25 миллиона евро, из которых 83% поступило из России. Другие страны-поставщики – Турция, Беларусь и Украина. Польша стала крупнейшим импортером российских огурцов среди стран ЕС.

На фоне этого наплыва Инспекция качества пищевых продуктов Польши (IJHARS) усилила контроль. В первом квартале 2025 года было проверено 125 партий новых огурцов из России общей массой более 2 тысяч тонн. Все партии на момент проверки соответствовали требованиям законодательства, однако выявлен ряд нарушений в маркировке страны происхождения.

Важно! Среди выявленных нарушений – отсутствие указания страны происхождения в документах или указание другой страны, а также реализация огурцов в больших объемах без информации об их происхождении. Эти действия могут способствовать замене страны производства и составляют нарушение законодательства.