Россияне ударили по ферме на Днепропетровщине: погибло много скота
- Российские беспилотники попали в коровник на ферме в Николаевской громаде, погибло около 20 голов скота.
- В Синельниковском районе атаки также были на частные предприятия, ранена женщина, в Павлограде ранен мужчина 1955 года рождения.
Сегодня ночью россияне во время очередной атаки ударными БПЛА попали в коровник одного из фермерских хозяйств. Во время удара погибли 20 голов скота.
Российские беспилотники разрушили ферму
В Николаевской общине Синельниковского района Днепропетровской области в результате попадания вражеского БпЛА в ночь на 30 июля повреждено фермерское хозяйство, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Погибло около 20 голов крупного рогатого скота.
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Кроме этого, в Покровской громаде Синельниковского района враг атаковал частные предприятия. По Межевской громаде ударили FPV-дронами. Ранена женщина.
Спасатели тушат пожар на ферме / Фото ГСЧС Украины
Обратите внимание! Кроме того, во время ночной атаки в Павлограде ранения получил мужчина 1955 года рождения. Его направили в лечебное учреждение. В результате вражеской атаки также изуродовано транспортное предприятие и возникло несколько пожаров.