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Агро 24 Агроновости Популярная украинская рыба исчезнет с прилавков: к чему готовиться украинцам
20 июля, 13:56
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Популярная украинская рыба исчезнет с прилавков: к чему готовиться украинцам

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Вылов щуки и толстолобика в Украине уменьшился из-за подрыва Каховского водохранилища и спад рыбного промысла.
  • Рыбалка затруднена из-за оккупации, минирования и экологических проблем.

С прилавков может исчезнуть популярная в Украине рыба. Речь идет, в частности, о щуке и толстолобике. Дело в том, что вылов этой рыбы сильно снизился.

Почему уменьшился вылов рыбы в Украине?

Основной причиной снижения вылова является подрыв Каховского водохранилища, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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В свою очередь, ихтиолог Юлия Куцоконь видит проблему дефицита щуки и толстолобика в спаде рыбного промысла в целом.

 

Юлия Куцоконь

Ихтиолог

Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения.

Куцоконь также добавила, что значительная часть территорий, где вылавливались толстолоб и щука, сейчас недоступны из-за:

  • оккупации;
  • минирования;
  • экологических проблем.

Важно! Стоимость такой рыбы в супермаркетах Украины довольно высокая. К примеру, толстолоб в "Сильпо" стоит – 110 гривен за килограмм, щука – 229 гривен за килограмм.