Популярная украинская рыба исчезнет с прилавков: к чему готовиться украинцам

С прилавков может исчезнуть популярная в Украине рыба. Речь идет, в частности, о щуке и толстолобике. Дело в том, что вылов этой рыбы сильно снизился.

Почему уменьшился вылов рыбы в Украине? Основной причиной снижения вылова является подрыв Каховского водохранилища, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф". Читайте также Дефицит в десятки тонн: Польша просит возобновить импорт украинского продукта В свою очередь, ихтиолог Юлия Куцоконь видит проблему дефицита щуки и толстолобика в спаде рыбного промысла в целом. Юлия Куцоконь Ихтиолог Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения. Куцоконь также добавила, что значительная часть территорий, где вылавливались толстолоб и щука, сейчас недоступны из-за: оккупации;

минирования;

экологических проблем. Важно! Стоимость такой рыбы в супермаркетах Украины довольно высокая. К примеру, толстолоб в "Сильпо" стоит – 110 гривен за килограмм, щука – 229 гривен за килограмм.