В Украине стремительно дешевеет подсолнечник: что на это повлияло

На внутреннем рынке Украины происходит обвал цен на подсолнечник. Также удешевление коснулось и продуктов его переработки.

Почему так сильно подешевел подсолнечник

На украинском рынке за неделю довольно ощутимо подешевели семена подсолнечника, передает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Падению цен на подсолнечник непосредственно способствовало и снижение цен на мировом рынке масел.

Читайте также В Украине продолжает дорожать пшеница продолжает дорожать

За неделю стоимость подсолнечника при масличности в 46% упала на 500 – 600 гривен и продолжает снижаться. Несмотря на это перерабатывающие заводы остаются непокрытыми, что хорошо понимают аграрии. Ожидая улучшения ситуации на рынке, они сократили продажи семян подсолнечника масличным заводам.

Последние индикации покупателей на подсолнечник:

DAP Украина (завод) 46% (на сухую) около 520 – 530 долларов.

Последние индикации покупателей на масло:

DAP Украина (Одесса) около 1010 – 1080 долларов.