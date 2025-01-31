Чому так сильно здешевшав соняшник

На українському ринку за тиждень доволі відчутно здешевшало соняшникове насіння, передає 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Падінню цін на соняшник безпосередньо сприяло і зниження цін на світовому ринку олій.

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За тиждень вартість соняшника при олійності у 46% впала на 500 – 600 гривень і продовжує знижуватися. Попри це переробні заводи залишаються непокритими, що добре розуміють аграрії. Очікуючи покращення ситуації на ринку, вони скоротили продажі насіння соняшника олійним заводам.

Останні індикації покупців на соняшник:

DAP Україна (завод) 46% (на суху) близько 520 – 530 доларів.

Останні індикації покупців на олію:

DAP Україна (Одеса) близько 1010 – 1080 доларів.