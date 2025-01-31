Почему так сильно подешевел подсолнечник

На украинском рынке за неделю довольно ощутимо подешевели семена подсолнечника, передает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Падению цен на подсолнечник непосредственно способствовало и снижение цен на мировом рынке масел.

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За неделю стоимость подсолнечника при масличности в 46% упала на 500 – 600 гривен и продолжает снижаться. Несмотря на это перерабатывающие заводы остаются непокрытыми, что хорошо понимают аграрии. Ожидая улучшения ситуации на рынке, они сократили продажи семян подсолнечника масличным заводам.

Последние индикации покупателей на подсолнечник:

  • DAP Украина (завод) 46% (на сухую) около 520 – 530 долларов.

Последние индикации покупателей на масло:

  • DAP Украина (Одесса) около 1010 – 1080 долларов.

Почему несмотря на удешевление подсолнечника простаивают масличные заводы

Переработка подсолнечника в Украине в январе текущего сезона сократилась второй месяц подряд, составив около 800 – 840 тысяч тонн (-16% относительно декабря), что стало антирекордом с 2011/12 маркетингового года. Из-за удержания запасов подсолнечника производителями запасы многих предприятий сократились и они были вынуждены приостановить работу с подсолнечником еще в ноябре-декабре, часть из них перешли на переработку сои, другие – простаивают.