Почему так сильно подешевел подсолнечник

На украинском рынке за неделю довольно ощутимо подешевели семена подсолнечника, передает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Падению цен на подсолнечник непосредственно способствовало и снижение цен на мировом рынке масел.

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За неделю стоимость подсолнечника при масличности в 46% упала на 500 – 600 гривен и продолжает снижаться. Несмотря на это перерабатывающие заводы остаются непокрытыми, что хорошо понимают аграрии. Ожидая улучшения ситуации на рынке, они сократили продажи семян подсолнечника масличным заводам.

Последние индикации покупателей на подсолнечник:

DAP Украина (завод) 46% (на сухую) около 520 – 530 долларов.

Последние индикации покупателей на масло:

DAP Украина (Одесса) около 1010 – 1080 долларов.