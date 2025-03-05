"Не дадут ничего, кроме боли": фермеры США возмутились пошлинам Трампа

Американские фермеры с яростью отреагировали на тарифы президента Дональда Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая. По их словам, торговая война будет угрожать их рынкам, повысит стоимость удобрений и других ресурсов и больно ударит по сельской части Америки.

Американские фермеры против тарифной войны Трампа

Фермеры выразили особое беспокойство относительно влияния пошлин в ответ, заявив, что они ограничат их доступ к некоторым из важнейших экспортных рынков США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Они заявили, что может пострадать экспорт основных пищевых продуктов, включая кукурузу, соевые бобы, красное мясо и свинину, и призвали Трампа договориться о скорейшем прекращении конфликта.

Вопреки тому, что думает президент, это означает только боль. Наши внутренние рынки не подготовлены к тому, чтобы успокоиться, а это означает снижение цен на то, что мы выращиваем,

– говорит председатель Союза фермеров Айовы Аарон Леман.

Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на большую часть канадского и мексиканского импорта и обозначил планы удвоить налоги на китайскую продукцию в понедельник, 3 марта.

Китайские власть в ответ пригрозила 10 – 15-процентным тарифом на американские сельскохозяйственные товары, начиная от соевых бобов и говядины до кукурузы и пшеницы, начиная с 10 марта. Канада также заявила, что введет налоги на импорт из США, а Мексика заявила, что последует этому примеру.

Какой вред фермерам может нанести повышение тарифов

Фермеры опасаются, что трения нанесут ненужный вред сектору, который борется с тем, что президент Национальной ассоциации производителей кукурузы Кеннет Хартман младший назвал "тревожным экономическим ландшафтом" из-за низких цен на сырье.

Фермеры разочарованы. Тарифы – это не то, с чем можно легкомысленно и "развлекаться". Они не только наносят удар по кошельку нашему семейному бизнесу, но и разрушают основной принцип, на котором строятся наши торговые отношения, а именно надежность,

– говорит президент Американской ассоциации производителей сои Калеб Рагланд.

Лидеры сектора предупредили, что такие страны, как Бразилия, имеют хорошие возможности для испытания, если торговая напряженность заставит импортеров отвернуться от США и искать альтернативы. По словам Рагланда, Бразилия и другие производители сои ожидают обильных урожаев в этом году, и "настроены удовлетворить любой спрос, вытекающий из возобновления торговой войны между США и Китаем".

Американские животноводы, которые экспортируют примерно 10 процентов своего производства свинины в Мексику, говорят, что они также проигрывают своим конкурентам в Бразилии, Чили и Аргентине.

Удар по сельскому хозяйству может повториться

Фермеры опасаются такого же негативного влияния, как последняя торговая война Трампа с Китаем в 2018 году, которая, по оценкам фермерских групп, привела к убыткам сельского хозяйства США на 27 миллиардов долларов, хотя фермы получили 23 миллиарда долларов компенсации от федерального правительства за сбои в торговле.

На этот раз, однако, сектор менее хорошо подготовлен: цены на товары упали почти на 50 процентов по сравнению с тремя годами назад, а расходы на такие ресурсы, как семена, пестициды и удобрения, выше. Удобрения могут подорожать еще больше. Около 80 процентов американских поставок калия поступает из Канады, крупнейшего мирового производителя. Такой импорт также пострадает от пошлин Трампа.

Один из крупнейших производителей калиевых удобрений в Канаде Nutrien, заявил, что компания переместила "как можно больше калия к югу от границы перед весенним сезоном посева".

Хотя мы будем продолжать обслуживать наших клиентов в США, расходы на тарифы в конечном счете лягут на плечи американских фермеров,

– заявили в компании.

По мнению представительницы Международной ассоциации свежих продуктов Ребекка Адкок ожидается, что покупатели в США также пострадают из-за повышения цен на импортные фрукты и овощи, такие как мексиканское авокадо. "Расходы придется покрывать, потому что кто-то должен платить, и значительная часть будет передана потребителям".