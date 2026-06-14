Право собственности на землю: какие документы его удостоверяют

Многие украинцы могут быть владельцами недвижимого имущества или земельного участка. В частности, они должны иметь и определенные документы, подтверждающие это право.

Как подтвердить право собственности на землю в 2026 году

Правила по документации, которая касается права собственности на землю, в Украине претерпевали изменения в течение лет, о чем сообщила компания Dozvil.

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Например, с 1970 года до 1 января 1992 года на территории Украины действовал Земельный Кодекс УССР. Согласно ему, ни один гражданин не может иметь земельного участка в своей собственности – можно только пользоваться им. А право собственности официально утвердили после принятия Закона Украины "О формах собственности на землю" в январе 1992 года.

В декабре этого года вышел декрет Кабинета Министров Украины "О приватизации земельных участков". Согласно ему была начата приватизация земли, то есть каждый гражданин бесплатно получал участок земли определенного размера,

– говорится в материале.

В частности, государственный акт на земельный участок имел различные вариации в течение лет:

Документ 1992 – 2001 годов имел розовый (или красный) цвет. Он не содержал в себе кадастровый номер конкретного земельного надела.

Документ 2002 – 2008 годов был зеленого цвета и уже содержал в себе кадастровый номер (а еще информацию о коде региона, кадастровой зоны, квартала и номера конкретного участка земли). Кадастровый номер состоял из 19 цифр, которые были распределены между собой двоеточиями.

Документ 2009 – 2012 годов стал синим. Кроме того, в государственный акт на землю были добавлены сведения об идентификационном коде владельца.

Важно! Все перечисленные документы имеют силу и сегодня, а если государственный земельный акт не был добавлен владельцами в электронный реестр, тогда это следует сделать.

В компании "GERGEL" привели примеры документов, подтверждающих право на землю в 2026 году.

Государственный акт на право собственности на земельный участок.

Выдавался до 2013 года (речь как раз о красных, зеленых или синих документах).

Должен быть зарегистрирован в Государственном земельном кадастре.

Свидетельство о праве собственности.

Выдается уже с 2013 года – после регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Этот документ может быть в бумажной или электронной форме.

Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Этот документ официально подтверждает право собственности, а получить его можно получить через портал Дія, Единый государственный вебпортал электронных услуг, ЦНАП или нотариуса.

Договор купли-продажи или дарения – должен быть нотариально удостоверен и зарегистрирован в Государственном реестре.

Решение органа местного самоуправления или государственной администрации:

Если земельный участок был предоставлен в собственность или пользование на основании решения совета.

Решение обязательно подлежит регистрации в Государственном реестре вещных прав.

Договор аренды земли.

Этот документ актуален, если участок не в собственности, а именно в аренде.

Важный нюанс – обязательно подлежит регистрации в Государственном реестре прав.

Обратите внимание! Кадастровый номер земельного участка обязателен для каждого участка.

Что еще следует знать об агро законодательстве

Во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную. Это касается, в частности, и участников боевых действий. Однако людям со статусом УБД предусмотрен первоочередной отвод земельных участков для строительства или фермерства.

Владельцы невостребованных земельных участков или их наследники должны оформить право собственности до 1 января 2028 года. Если требование не будет выполнено, то человека могут признать таким, отказавшимся от получения земли.