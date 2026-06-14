Як підтвердити право власності на землю у 2026 році

Правила щодо документації, яка стосується права власності на землю, в Україні зазнавали змін протягом років, про що повідомила компанія Dozvil.

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Наприклад, з 1970 року до 1 січня 1992 року на території України діяв Земельний Кодекс УРСР. Згідно з ним, жоден громадянин не може мати земельної ділянки у своїй власності – можна тільки користуватися нею. А право власності офіційно затвердили після прийняття Закону України "Про форми власності на землю" у січні 1992 року.

У грудні цього року вийшов декрет Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок". Згідно з ним було розпочато приватизацію землі, тобто кожен громадянин безоплатно отримував ділянку землі певного розміру,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема, державний акт на земельну ділянку мав різні варіації протягом років:

Документ 1992 – 2001 років мав рожевий (або червоний) колір. Він не містив у собі кадастровий номер конкретної земельного наділу.

Документ 2002 – 2008 років був зеленого кольору та вже містив у собі кадастровий номер (а ще інформацію щодо коду регіону, кадастрової зони, кварталу та номеру конкретної ділянки землі). Кадастровий номер складався з 19 цифр, які були розподілені між собою двокрапками.

Документ 2009 – 2012 років став синій.Крім того, у державний акт на землю були додані відомості щодо ідентифікаційного коду власника.

Важливо! Усі перераховані документи мають чинність й сьогодні, а якщо державний земельний акт не був доданий власниками до електронного реєстру, тоді це слід зробити.

У компанії "GERGEL" навели приклади документів, що підтверджують право на землю у 2026 році.

Державний акт на право власності на земельну ділянку.

Видавався до 2013 року (мова якраз про червоні, зелені або сині документи).

Має бути зареєстрований у Державному земельному кадастрі.

Свідоцтво про право власності.

Видається вже з 2013 року – після реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Цей документ може бути у паперовій або електронній формі.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей документ офіційно підтверджує право власності, а отримати його можна отримати через портал Дія, Єдиний державний вебпортал електронних послуг, ЦНАП або нотаріуса.

Договір купівлі-продажу або дарування – повинен бути нотаріально посвідчений та зареєстрований у Державному реєстрі.

Рішення органу місцевого самоврядування чи державної адміністрації:

Якщо земельна ділянка була надана у власність чи користування на підставі рішення ради.

Рішення обов’язково підлягає реєстрації у Державному реєстрі речових прав.

Договір оренди землі.

Цей документ актуальний, якщо ділянка не у власності, а саме в оренді.

Важливий нюанс – обов’язково підлягає реєстрації у Державному реєстрі речових прав.

Зверніть увагу! Кадастровий номер земельної ділянки обов’язковий для кожної ділянки.

Що ще слід знати про агро законодавство

Під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну. Це стосується, зокрема, й учасників бойових дій. Проте люди зі статусом УБД передбачено першочергове відведення земельних ділянок для будівництва або фермерства.

Власники невитребуваних земельних ділянок або їхні спадкоємці повинні оформити право власності до 1 січня 2028 року. Якщо вимогу не буде виконано, то людину можуть визнати такою, що відмовилася від отримання землі.