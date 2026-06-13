Земля есть, но пользоваться нельзя: что "ворует" полезную площадь участка

Покупая земельный участок, украинцы часто обращают внимание прежде всего на его площадь и особо не заботятся о других деталях. Однако нередко бывает, что часть земли попадает в охранную зону, поэтому пользоваться ею нельзя.

Какая земля может принадлежать к охранной зоне

Значительная часть земельных участков в Украине расположена в зоне прохождения воздушных линий электропередачи напряжением от 10 до 110 киловатт, рассказывают в АО Хмельницкоблэнерго.

Смотрите также Строительство на аграрной земле: какие сооружения можно возводить без переоформления участка

Поэтому к таким землям применяют специальные правила использования, которые фактически ограничивают возможности для застройки и хозяйственной деятельности.

Дело в том, что для безопасной работы энергосистемы Правила охраны электрических сетей предусматривают установление охранных зон вокруг них. Они нужны для предотвращения аварий, защиты людей и обеспечения стабильной работы линий высокого напряжения.

Охранная зона воздушных линий электропередачи – это полоса земли и воздушное пространство вдоль проводов, ограниченный воображаемыми вертикальными плоскостями по обе стороны от крайних линий.

Ширина таких зон определяется напряжением линий:

до 1 киловатта – 2 метра;

до 20 киловатт – 10 метров;

35 киловатт – 15 метров;

110 киловатт – 20 метров.

Отдельные охранные зоны устанавливают и для других объектов:

для подземных кабельных линий – по 1 метру с каждой стороны

для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - по 3 метра от ограждения или сооружения.

На практике это означает, что охранные зоны "крадут" часть земельного участка для использования, даже если по документам он находится в частной собственности.

Что запрещено делать в охранных зонах

В пределах охранных зон вокруг линий электропередачи действует жесткий перечень ограничений. Правила запрещают любые действия, которые могут повредить сети или создать угрозу безопасности.

В частности, они не позволяют на этой площади:

строить жилые дома, дачи и общественные сооружения;

высаживать деревья и многолетние насаждения;

обустроить склады, мусорные свалки, АЗС и хранилища горючего;

разжигать огонь;

устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки общественного транспорта;

находиться на энергообъектах без разрешения.

Также запрещены массовые мероприятия, стоянка транспорта в критических зонах, запуск воздушных змеев и другие действия, которые могут повлиять на безопасность сетей.

Впрочем, отдельные работы все же можно проводить в пределах охранных зон, но только по согласованию с энергокомпаниями и в присутствии их представителей. Это, в частности, касается земляных и лесозаготовительных работ, выпаса скота, рыбалки и тому подобное.

Также специалисты должны контролировать использование тяжелой техники, разработку почв и любые вмешательства вблизи кабельных или воздушных линий. Для проезда под линиями крупногабаритной техники высотой более 4,5 метров тоже надо согласование.

Важно! Стоит помнить, что иногда участки в таких охранных зонах продаются дешевле на 20–30% от рыночной стоимости. Но они могут значительно уменьшать реальную полезную площадь. Поэтому снижение цены не всегда компенсирует ограничения в использовании.