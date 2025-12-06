Не перепутайте в лесу: какие грибы запрещено срывать
- Немало грибов, например боровик королевский и трутовик зонтичный, нельзя собирать из-за их редкости и уязвимости.
- Уничтожение старинных лесов и чрезмерный сбор являются основными причинами исчезновения этих грибов.
Немало грибов в лесу нельзя собирать из-за их редкости и уязвимости, например боровик королевский или трутовик зонтичный, или бараньоха. Обычно они занесены в Красную книгу именно из-за уничтожения человеком старовозрастных лесов, а также чрезмерного сбора в регионах, где они растут чаще всего.
Какие виды грибов являются уязвимыми?
Кроме боровика бронзового, в список грибов, которые нельзя собирать, входят трутовик зонтичный, яичник королевский, или грифула листоватая, передает 24 Канал со ссылкой на Дунайско-Карпатскую Программу.
Читайте также Зимний сбор грибов: можно ли идти за белыми грибами в декабре
- Трутовик зонтичный (бараньоха)
Это редкий вид, но в Карпатах часто население может собирать такие грибы, а потом продавать на рынках. Причиной исчезновения этого вида является также уничтожение старинных лесов.
Дело в том, что для развития гриба нужны большие старые деревья лиственных пород, например дуб и бук.
Вид трутовиков зонтичных в лесу / Фото vlisi.com.ua
- Грифула листоватая
Водится преимущественно в лесных регионах Украины, но на сегодня является уязвимым видом. Как и трутовик зонтичный, исчезает грифула из-за уничтожения старинных лесов.
Какие шляпы у грифулы листоватой / Фото vlisi.com.ua
- Катателазма царская (пестролистный гриб)
Такие грибы связаны с Карпатами и Крымом. Сейчас является редким видом, а причиной исчезновения является существенная охота населения на него.
Чем особые пестряки / Фото с сайта "Мир грибов Украины"
- Яишник королевский (Боровик королевский)
Это исчезающий теплолюбивый вид грибов, который преимущественно растет в Крыму, Прикарпатье и на Закарпатье. Исчезают такие грибы из-за естественной редкости и сбора населением.
Какая ножка и шляпа у боровика королевского / Фото vlisi.com.ua
Интересно! У Красной книге говорится о том, что боровик королевский встречается в лесу одиночно, хотя иногда и группами из 2 – 3 плодовых тел. Найти эти грибы можно в лиственных, преимущественно буковых и дубовых лесах.
По численности схожа с боровиком королевским грифула листоватая, которые встречаются также поодиночке. Зато водятся они в широколиственных лесах, у основания стволов старых деревьев, преимущественно дуба, бука и граба.
Какие из съедобных грибов собирать нельзя?
Грибы, которые занесены в Красную книгу и которые считаются съедобными, нельзя собирать. В список таких входят: львиная голова, боровик бронзовый и маховик паразитный.
Преимущественно собирать их нельзя из-за влияния людей, а за нарушение этого запрета предусмотрен штраф.
Кроме этого, нельзя собирать грибы на территориях, которые являются особо опасными. Таковы северо-западные районы Киевской области и Житомирщина, ведь эти зоны больше всего подверглись воздействию аварии на ЧАЭС.