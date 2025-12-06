Не переплутайте у лісі: які гриби заборонено зривати

Чимало грибів в лісі не можна збирати через їхню рідкість та вразливість, як-от боровик королівський чи трутовик зонтичний, або ж бараньоха. Зазвичай вони занесені до Червоної книги саме через знищення людиною старовікових лісів, а також надмірне збирання в регіонах, де вони ростуть найчастіше.

Які види грибів є вразливими?

Крім боровика бронзового, до списку грибів, які не можна збирати, входять трутовик зонтичний, яєшник королівський, або ж грифула листувата, передає 24 Канал з посиланням на Дунайсько-Карпатську Програму.

Трутовик зонтичний (бараньоха)

Це рідкісний вид, але в Карпатах часто населення може збирати такі гриби, а потім продавати на ринках. Причиною зникнення цього виду є також знищення старовинних лісів.

Річ у тім, що для розвитку гриба потрібні великі старі дерева листяних порід, як-от дуб та бук.



Вигляд трутовиків зонтичних у лісі / Фото vlisi.com.ua

Грифула листувата

Водиться переважно у лісових регіонах України, але на сьогодні є уразливим видом. Як і трутовик зонтичний, зникає грифула через знищення старовинних лісів.



Які шляпи в грифули листуватої / Фото vlisi.com.ua

Катателазма царська (пістряк)

Такі гриби пов'язані з Карпатами та Кримом. Наразі є рідкісним видом, а причиною зникнення є суттєве полювання населення на нього.



Чим особливі пістряки / Фото з сайту "Світ грибів України"

Яєшник королівський (Боровик королівський)

Це зникаючий теплолюбивий вид грибів, який переважно росте в Криму, Прикарпатті та на Закарпатті. Зникають такі гриби через природну рідкість та збирання населенням.



Яка ніжка та шляпа в боровика королівського / Фото vlisi.com.ua

Цікаво! У Червоній книзі йдеться про те, що боровик королівський трапляється у лісі поодиноко, хоч інколи і групами з 2 – 3 плодових тіл. Знайти ці гриби можна в листяних, переважно букових та дубових лісах.

Щодо чисельності схожа з боровиком королівським грифула листувата, які трапляються також поодинці. Натомість водяться вони в широколистяних лісах, біля основи стовбурів старих дерев, переважно дуба, бука та граба.

Які з їстівних грибів збирати не можна?