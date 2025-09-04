В 2025 году производители картофеля во Франции ожидают рекордный урожай. Достичь высоких показателей урожая удалось благодаря увеличению посевных площадей.

Во Франции рекордный урожай картофеля

Национальный союз производителей картофеля Франции (UNPT) сделал прогноз, что производство картофеля во Франции в этом году, вероятно, превысит 8,5 миллиона тонн, что на 900 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на FreshPlaza.

Читайте также Повлияет ли погода на нынешнюю стоимость картофеля: сколько стоит килограмм

Это самый высокий уровень производства за более чем десять лет благодаря исключительному увеличению посевных площадей до 197 тысяч гектар (+25% с 2023 года),

– говорится в сообщении.

Средняя урожайность картофеля в этом году составляет 43 тонны с гектара, что на 5% ниже показателя 2024 года. В то же время в ассоциации призвали сохранить экономическую ценность урожая.

Свободный рынок уже иллюстрирует эту хрупкость. Цены на ранние сорта падают до уровней, близких к 0 евро за тонну. Принятие этих условий означает подпитку разрушительной спирали и работу с убытками. Производители не должны попасть в эту ловушку. Они должны категорически отказаться от поставок по этим разрушительным ценовым уровням. Рынок свежих продуктов, хотя и находится под давлением, на этом этапе демонстрирует лучшие перспективы,

– отмечают в объединении.

В Беларуси нашли виновных в дефиците картофеля