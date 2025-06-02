В России может существенно сократиться ассортимент продуктов питания в магазинах
- В России может сократиться ассортимент пищевых продуктов в случае введения обязательных ГОСТов.
- Производители призывают исключить поправку о ГОСТах из закона, во избежание роста цен и исчезновения товаров с рынка.
В России могут резко вырасти цены на продукты. Кроме того, их ассортимент в магазинах должен сократиться.
Ассортимент продуктов в России может сократиться
Это произойдет, если власть обяжет производителей придерживаться пищевых ГОСТов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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С таким предупреждением выступили ведущие производители пищевой продукции из ассоциаций:
- "Союзмолоко";
- "Русбренд";
- "Руспродсоюз";
- "Рыбный союз";
- "Асконд";
- Национальной мясной ассоциации;
- Национального союза хлебопекарной промышленности.
В письме президенту Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергею Катырину они попросили донести свою позицию до вице-премьера страны Дениса Мантурова. Производители призывают убедить правительство исключить поправку о ГОСТах из закона о стандартизации.
В документе отмечается, что действующее законодательство позволяет пищевой промышленности производить продукты по внутренним стандартам организации и техническим условиям. Однако продукция должна соответствовать требованиям безопасности, указанным в технических регламентах
В случае же введения обязательных ГОСТов компании должны будут получить свидетельства о государственной регистрации и сертификаты соответствия продукции обязательным требованиям. Это повлечет большие расходы для всей отрасли.
Заметьте! В результате с рынка России исчезнет до 10% наименований товаров только в молочном секторе, а цены вырастут, в том числе и на социально значимые продукты, отметили производители.