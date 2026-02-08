Ни хвоста, ни чешуи: где будет клевать рыба зимой

Рыбалка зимой – еще то испытание, и не так из-за погоды, как из-за прихотливости рыбы. Но профи всегда знают, как адаптироваться к ситуации и какую рыбу можно поймать.

Как сходить на рыбалку зимой?

О том, где искать рыбу и как подготовиться к зимней рыбалке, говорится в материале ТСН.

Так, зимой из-за морозов некоторые рыбы прячутся глубже, где температура воды стабильна. Если знать особенности каждого вида, порыбачить удастся.

Окунь: обычно держится возле коряг и на бровках. Чтобы поймать будут эффективными балансиры и безмотыльные мормышки. В утренние и вечерние часы – шансы клева самые высокие.

Щука: лучший метод ловли – жерлицы с живцом. В феврале рыба выходит на мелководье с большим количеством кислорода.

Судак: стоит ловить ночью, когда рыба самая активная. Выгодные места – большие глубины и чистые русла рек.

Плотва и лещ: для наживки – мотыль. Хорошо будут клевать во время оттепелей.

Обратите внимание! Сидеть все время возле одной лунки – неэффективный метод.

Надо знать, что рыба не уловит прикормку издалека, поэтому лучше выбрать стратегию активного облова на большой площади. Если в течение 10 – 15 минут на одной лунке не будет клева – можно искать другую и переходить туда.

Где всегда можно поймать рыбу?

Самый известный для обычных людей метод зимней рыбалки – лунки на льду во время морозов, когда на поверхности водоема образуется толстый слой льда и там можно свободно передвигаться.

Важно! Нужно заботиться о собственной безопасности. Перед тем, как выходить на лед – убедитесь, что слой льда достаточно толстый, чтобы хобби не обернулось для вас чрезвычайной ситуацией.

Но зимняя рыбалка – это не только о лунках на льду. Бывают теплые зимы, или когда в конце февраля уже оттепель. При обоих вариантах водоемы будут без льда, но температура воды еще некомфортной для рыб.

Однако правильный выбор места – является залогом хорошей рыбалки, пишет РБК-Украина. Так, пятерку лучших мест для рыбалки "теплой" зимой формируют:

речные заливы и заводи;

глубокие озера с подводными источниками;

городские водоемы и каналы;

прибрежные зоны крупных водохранилищ;

водоемы возле предприятий, куда сбрасывают теплую воду.

Заметьте! Куда бы вы ни пошли рыбачить, нужно убедиться, что на тех локациях ловля разрешена и безопасна.

Помогает ли календарь рыбалки?

Один из методов хорошо порыбачить – положиться на данные специального календаря рыбалки. Там с учетом прогнозируемых погодных и сезонных условий, а также гравитационных изменений прописаны лучшие даты для клева.

О том, какие дни в феврале 2026 года будут неудачными для рыбалки, тоже можно узнать из календаря.