В Украине дорожает "борщевой набор": какие овощи больше всего прибавили в цене

На украинском плодоовощном рынке на прошлой неделе наблюдались заметные ценовые колебания. Больше всего внимания привлекло подорожание овощей "борщевого набора", хотя отдельные сезонные культуры продолжили дешеветь.

Овощи борщевого набора продолжают дорожать

В течение прошлой недели в Украине выросли цены на большинство овощей, которые традиционно входят в так называемый борщевого набора, сообщают аналитики EastFruit. Подорожала как продукция прошлогоднего урожая, так и овощи нового сезона.

Смотрите также Цены на тепличные огурцы пошли вниз: сколько сейчас стоит килограмм

Единственным исключением стала ранний картофель, который несколько потерял в цене (с 50 – 90 до 50 – 80 гривен за килограмм). В то же время на рынке сохраняется тенденция к удешевлению тепличных томатов (с 100 – 135 до 90 – 155 гривен за килограмм). Также ниже стали цены на огурцы (с 40 – 62 до 35 – 65 гривен за килограмм) и сладкий перец, который только недавно начал дешеветь (с 155 – 170 до 130 – 170 гривен за килограмм).

В сегменте других овощей зафиксировано разнонаправленную динамику. Пекинская и цветная капуста прибавили в стоимости, тогда как кабачки и баклажаны продавались дешевле, чем неделей ранее. Особенно заметным стало падение цен на зеленый горошек (с 150 – 200 до 70 – 90 гривен за килограмм). В то же время спаржа и свежая зелень продолжили дорожать из-за ограниченного предложения.

Фрукты и ягоды менялись в цене неравномерно

В фруктово-ягодном сегменте единой тенденции не наблюдалось. Запасы яблок постепенно сокращаются, что способствовало росту цен на эту продукцию (с 22 – 55 до 28 – 55 гривен за килограмм). Зато груши стали доступнее для покупателей (с 40 – 135 до 50 – 80 гривен за килограмм).

Среди импортных фруктов подорожали киви и лимоны, тогда как бананы и авокадо наоборот потеряли в цене. На ягодном рынке продолжилось сезонное удешевление ягод черешни (с 200 – 250 до 130 – 220 гривен за килограмм) и голубики (с 550 – 800 до 500 – 650 гривен за килограмм) из-за увеличения объемов предложения.

Вместе с тем абрикосы за неделю подорожали (с 100 – 150 до 125 – 200 гривен за килограмм). Относительно земляники садовой, то значительных изменений стоимости не зафиксировано, однако ценовой диапазон на эту ягоду стал более узким (с 100 – 200 до 120 – 190 гривен за килограмм), что свидетельствует о постепенной стабилизации рынка.

На рынке томатов обвал цен: тепличники массово продают новый урожай

В Украине начали дешеветь тепличные помидоры тепличные помидоры из-за увеличения предложения нового урожая. Производители уже вынуждены пересматривать ценники, поскольку спрос не успевает за темпами поступления продукции на рынок.

Эксперты рынка отмечают, что нынешнее снижение стоимости помидоров является типичным для начала летнего сезона. Именно в этот период на рынок поступают значительные объемы продукции из украинских теплиц, что традиционно влияет на цены.

В то же время нынешние ценники остаются выше, чем в прошлом году. По данным аналитиков, в аналогичный период 2025 года помидоры в Украине продавались в среднем на 37% дешевле, чем сейчас.