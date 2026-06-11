Украинская клубника обвалилась в цене: ждать ли нового удешевления

Теплая и солнечная погода ускорила созревание земляники садовой в украинских хозяйствах, что существенно увеличило предложение ягоды на рынке. Поэтому производители вынуждены снижать отпускные цены, а участники рынка прогнозируют дальнейшее удешевление продукции.

Предложение земляники резко возросло из-за благоприятной погоды

Аналитики EastFruit сообщают, что установление теплой погоды способствовало активному созреванию земляники садовой в большинстве регионов Украины. Благодаря этому объемы поступления ягоды на рынок заметно увеличились.

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Рост предложения сразу сказался на ценах. Если еще на прошлой неделе оптовые партии земляники продавались по 100 – 190 гривен за килограмм, то сейчас производители предлагают ягоду уже по 80 – 170 гривен за килограмм.

Таким образом, средняя стоимость продукции за неделю снизилась примерно на 15%. Наиболее заметное удешевление фиксируют в южных и центральных областях страны.

Рынок ожидает дальнейшего снижения цен

Основной причиной ценового спада производители называют стремительное увеличение предложения из местных хозяйств. В то же время спрос на землянику остается относительно стабильным и не успевает за темпами наращивания объемов продукции.

Кроме того, участники рынка обращают внимание на значительную долю некондиционной ягоды в этом сезоне. Из-за обильных осадков качество продукции ухудшилось, что также влияет на ценовую ситуацию.

По состоянию на сегодня земляника садовая в Украине стоит в среднем на 11% дешевле, чем в этот же период прошлого года. По оценкам ключевых игроков рынка, уже в ближайшее время цены могут снизиться еще больше, ведь предложение продолжает расти, а качество ягоды не всегда соответствует ожиданиям покупателей.

На рынке томатов обвал цен: тепличники массово продают новый урожай

В Украине начали дешеветь тепличные помидоры из-за увеличения предложения нового урожая. Производители уже вынуждены пересматривать ценники, поскольку спрос не успевает за темпами поступления продукции на рынок.

Во многих регионах страны тепличные хозяйства сначала пытались удержать предыдущий уровень цен. Однако такие попытки привели к замедлению продаж и накоплению продукции, поэтому производители были вынуждены прибегнуть к ценовым уступкам.

По состоянию на сегодня крупные тепличные комбинаты отгружают томаты по цене 90 – 130 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.