США сняли санкции с белорусских калийных удобрений
- США отменили санкции с белорусских калийных удобрений, которые были важным экспортным товаром для Беларуси.
- Эффект снятия санкций может быть ограниченным из-за действующих санкций ЕС, которые запрещают транзит калия через Литву.
Власти США решили отменить санкции против белорусских калийных удобрений, которые в досанкционный период приносили стране едва ли не больше всего экспортной выручки. Однако это не будет иметь эффекта пока действуют санкции ЕС.
США отменили санкции против "Беларуськалия"
В США приняли решение снять санкции с белорусских калийных удобрений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Для Беларуси это был один из ключевых экспортных товаров страны и важный источник валютных поступлений для страны до введения западных ограничений.
По словам специального посланника президента США Джона Коула, решение об отмене санкций вступило в силу немедленно.
Это очень хороший шаг Соединенных Штатов для Беларуси. Мы снимаем санкции уже сейчас,
– отметил Коул после двухдневных переговоров в Минске.
Он также не исключил, что в случае дальнейшей нормализации отношений Вашингтон может смягчить и другие ограничения, вплоть до полной отмены санкционного режима.
Калийные удобрения являются одним из главных экспортных товаров Беларуси и фактически единственным значительным минеральным ресурсом страны. Мировой рынок калия контролируют четыре основных игрока: белорусская "Беларуськалий", российская "Уралкалий", а также североамериканские Nutrien и Mosaic.
В то же время эксперты отмечают, что эффект от решения Вашингтона может быть ограниченным, если Европейский Союз не отменит собственные ограничения. Санкции ЕС запрещают транзит белорусского калия через Литву в порт Клайпеда, который ранее был ключевым экспортным маршрутом.
