19 апреля, 17:45
4

Не похожи ни на какие другие: где в Украине растут самые дорогие грибы

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Белый трюфель считается самым дорогим грибом в мире, растет под землей на глубине 20 – 30 сантиметров, и похож на картофелину.
  • Лучшие условия для роста трюфелей в Украине есть на Закарпатье, в частности на Воловеччине, Березнянщине и частично Перечинщине.

Элитные рестораны используют эти грибы лишь в небольших порциях, потому что стоят они сотни долларов за сто граммов. Однако в Украине тоже растут эти редкие и драгоценные грибы.

Какой гриб самый дорогой в мире?

Речь идет о белом трюфеле, который считается самым дорогим в мире. При этом он даже не похож на привычный гриб ни по виду, ни по вкусу, пишет Agronews.

Растут трюфели под землей на глубине 20 – 30 сантиметров. Внешне напоминают сморщенную картофелину.

По словам известного кулинара Евгения Клопотенко, эти грибы имеют интенсивный вкус, в котором сочетаются землистые и грибные ноты.

Растут трюфели колониями. Обычно они остаются на одном и том же месте в течение многих лет.

Однако эти грибы довольно редкие. Родиной белых трюфелей считают французский Прованс, ведь именно Франция больше всего их экспортирует. Также трюфели растут в Италии.

Впрочем, и в Украине можно найти эти самые дорогие грибы в мире. Лучшие условия для их роста сейчас на Закарпатье:

  • в Воловецком районе;
  • Березнянщине;
  • частично в Перечинском районе.

Эти грибы любят смешанные леса и умеренную влажность.

Обратите внимание! Найти трюфели под землей не так просто, как кажется. Главными "охотниками" на эти грибы являются специально обученные собаки и свиньи.

Что известно о летних и зимних трюфелях?

По словам научного сотрудника отдела микологии Института ботаники НАН Украины Марии Шевченко, распространенные в Украине летний и зимний трюфель, пишет "Главком".

  • Летний трюфель

Его можно зайти в западных регионах Украины, обычно в дубовых и буковых лесах. Однако иногда гриб встречается в лесостепи, но редко.

По причине активного сбора этот вид был практически уничтожен еще в начале XX века. Постановлением от 2021 года он внесен в Красную книгу Украины, 
– отметила миколог.

  • Зимний трюфель

Он тоже встречается на Западе. И хотя найти его крайне сложно, но пока этот вид не внесли в Красную книгу.

Интересно! Самым дорогим в мире называют белый трюфель из Италии весом 1,3 килограмма. Его продали за 330 тысяч долларов. В то же время на черном рынке за эти грибы просят до 400 долларов за сто граммов.

Какие еще дорогие грибы растут в Украине?

  • В Украине, кроме трюфелей, встречаются и другие дорогие грибы – сморчки, которые еще называют “сморчками”. На европейских рынках их цена может достигать около 200 евро за килограмм, а в сушеном виде стоимость еще выше.

  • Эти грибы имеют короткий сезон: обычно они появляются в апреле и растут всего несколько недель, после чего исчезают до следующей весны. Именно из-за такой непродолжительной доступности они особенно ценятся.

  • По данным European Wild Mushroom Guide, сморчки считаются деликатесом в европейской кухне, особенно популярны во Франции. Растут они преимущественно во влажных местах, где хорошо прогревается почва, в частности в осиновых лесах, низинах без густой травы, на полянах и опушках, среди прошлогодних листьев, а иногда даже на участках после вырубок или лесных пожаров.