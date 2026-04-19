Не похожи ни на какие другие: где в Украине растут самые дорогие грибы
- Белый трюфель считается самым дорогим грибом в мире, растет под землей на глубине 20 – 30 сантиметров, и похож на картофелину.
- Лучшие условия для роста трюфелей в Украине есть на Закарпатье, в частности на Воловеччине, Березнянщине и частично Перечинщине.
Элитные рестораны используют эти грибы лишь в небольших порциях, потому что стоят они сотни долларов за сто граммов. Однако в Украине тоже растут эти редкие и драгоценные грибы.
Какой гриб самый дорогой в мире?
Речь идет о белом трюфеле, который считается самым дорогим в мире. При этом он даже не похож на привычный гриб ни по виду, ни по вкусу, пишет Agronews.
Растут трюфели под землей на глубине 20 – 30 сантиметров. Внешне напоминают сморщенную картофелину.
По словам известного кулинара Евгения Клопотенко, эти грибы имеют интенсивный вкус, в котором сочетаются землистые и грибные ноты.
Растут трюфели колониями. Обычно они остаются на одном и том же месте в течение многих лет.
Однако эти грибы довольно редкие. Родиной белых трюфелей считают французский Прованс, ведь именно Франция больше всего их экспортирует. Также трюфели растут в Италии.
Впрочем, и в Украине можно найти эти самые дорогие грибы в мире. Лучшие условия для их роста сейчас на Закарпатье:
- в Воловецком районе;
- Березнянщине;
- частично в Перечинском районе.
Эти грибы любят смешанные леса и умеренную влажность.
Обратите внимание! Найти трюфели под землей не так просто, как кажется. Главными "охотниками" на эти грибы являются специально обученные собаки и свиньи.
Что известно о летних и зимних трюфелях?
По словам научного сотрудника отдела микологии Института ботаники НАН Украины Марии Шевченко, распространенные в Украине летний и зимний трюфель, пишет "Главком".
- Летний трюфель
Его можно зайти в западных регионах Украины, обычно в дубовых и буковых лесах. Однако иногда гриб встречается в лесостепи, но редко.
По причине активного сбора этот вид был практически уничтожен еще в начале XX века. Постановлением от 2021 года он внесен в Красную книгу Украины,
– отметила миколог.
- Зимний трюфель
Он тоже встречается на Западе. И хотя найти его крайне сложно, но пока этот вид не внесли в Красную книгу.
Интересно! Самым дорогим в мире называют белый трюфель из Италии весом 1,3 килограмма. Его продали за 330 тысяч долларов. В то же время на черном рынке за эти грибы просят до 400 долларов за сто граммов.
Какие еще дорогие грибы растут в Украине?
В Украине, кроме трюфелей, встречаются и другие дорогие грибы – сморчки, которые еще называют “сморчками”. На европейских рынках их цена может достигать около 200 евро за килограмм, а в сушеном виде стоимость еще выше.
Эти грибы имеют короткий сезон: обычно они появляются в апреле и растут всего несколько недель, после чего исчезают до следующей весны. Именно из-за такой непродолжительной доступности они особенно ценятся.
По данным European Wild Mushroom Guide, сморчки считаются деликатесом в европейской кухне, особенно популярны во Франции. Растут они преимущественно во влажных местах, где хорошо прогревается почва, в частности в осиновых лесах, низинах без густой травы, на полянах и опушках, среди прошлогодних листьев, а иногда даже на участках после вырубок или лесных пожаров.