Не похожи ни на какие другие: где в Украине растут самые дорогие грибы

Элитные рестораны используют эти грибы лишь в небольших порциях, потому что стоят они сотни долларов за сто граммов. Однако в Украине тоже растут эти редкие и драгоценные грибы.

Какой гриб самый дорогой в мире?

Речь идет о белом трюфеле, который считается самым дорогим в мире. При этом он даже не похож на привычный гриб ни по виду, ни по вкусу, пишет Agronews.

Растут трюфели под землей на глубине 20 – 30 сантиметров. Внешне напоминают сморщенную картофелину.

По словам известного кулинара Евгения Клопотенко, эти грибы имеют интенсивный вкус, в котором сочетаются землистые и грибные ноты.

Растут трюфели колониями. Обычно они остаются на одном и том же месте в течение многих лет.

Однако эти грибы довольно редкие. Родиной белых трюфелей считают французский Прованс, ведь именно Франция больше всего их экспортирует. Также трюфели растут в Италии.

Впрочем, и в Украине можно найти эти самые дорогие грибы в мире. Лучшие условия для их роста сейчас на Закарпатье:

в Воловецком районе;

Березнянщине;

частично в Перечинском районе.

Эти грибы любят смешанные леса и умеренную влажность.

Обратите внимание! Найти трюфели под землей не так просто, как кажется. Главными "охотниками" на эти грибы являются специально обученные собаки и свиньи.

Что известно о летних и зимних трюфелях?

По словам научного сотрудника отдела микологии Института ботаники НАН Украины Марии Шевченко, распространенные в Украине летний и зимний трюфель, пишет "Главком".

Летний трюфель

Его можно зайти в западных регионах Украины, обычно в дубовых и буковых лесах. Однако иногда гриб встречается в лесостепи, но редко.

По причине активного сбора этот вид был практически уничтожен еще в начале XX века. Постановлением от 2021 года он внесен в Красную книгу Украины,

– отметила миколог.

Зимний трюфель

Он тоже встречается на Западе. И хотя найти его крайне сложно, но пока этот вид не внесли в Красную книгу.

Интересно! Самым дорогим в мире называют белый трюфель из Италии весом 1,3 килограмма. Его продали за 330 тысяч долларов. В то же время на черном рынке за эти грибы просят до 400 долларов за сто граммов.

