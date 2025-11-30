Одни из самых дорогих грибов в мире: почему это не только трюфели

Кроме трюфелей, виды которого являются самыми дорогими грибами в мире, в список самых дорогих входят также съедобные грибы мацутакэ. Полкило таких грибов могут достигать до 500 долларов, а высокая цена их сохраняется только тогда, когда собраны в одном из районов Японии.

Сколько стоят одни из самых дорогих грибов в мире?

Одними из самых ценных съедобных грибов в мире являются японские грибы мацутакэ, которые растут на Корейском полуострове, в Китае и даже в США, передает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

Впрочем только те грибы мацутакэ, которые растут в Японии, в районе Киото, могут достигать самой высокой цены. Они ценятся за сильный аромат, мясистую текстуру и ранний вкус.

Например, импортированный вид этого гриба может стоить 50 долларов за пол кило, а вот японские грибы – до 10 раз дороже.

Обратите внимание! В Японии действует закон, требующий импортируемые грибы мацутакэ мыть от грязи, а вот отечественный сорт взамен имеет грязный вид. Это сделано для того, чтобы различать импортируемые и домашние мацутакэ.

Кроме того, грибы мацутакэ не всегда удается успешно культивировать, ведь они растут в особых лесах – красных сосновых. В то же время спрос на них значительно превышает предложение, пишут на сайте GemTaste.

Какой вид трюфеля является самым дорогим?