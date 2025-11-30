Одні із найдорожчих грибів у світі: чому це не лише трюфелі
- Японські гриби мацутаке можуть коштувати до кілька сотень доларів за пів кіло, якщо зібрані в районі Кіото, Японія.
- Попит на мацутаке перевищує пропозицію, оскільки їх важко культивувати, і вони ростуть лише в особливих лісах червоних сосен.
Крім трюфелів, види якого є найдорожчими грибами у світі, до списку найдорожчих входять також їстівні гриби мацутаке. Пів кіло таких грибів можуть сягати до 500 доларів, а висока ціна них зберігається лише тоді, коли зібрані в одному із районів Японії.
Скільки коштують одні із найдорожчих грибів у світі?
Одними із найцінніших їстівних грибів у світі є японські гриби мацутаке, які ростуть на Корейському півострові, в Китаї та навіть в США, передає 24 Канал з посиланням на Oddity Central.
Втім лише ті гриби мацутаке, які ростуть в Японії, у районі Кіото, можуть досягати найвищої ціни. Вони цінуються за сильний аромат, м'ясисту текстуру та ранній смак.
Наприклад, імпортований вид цього гриба може коштувати 50 доларів за пів кіло, а от японські гриби – до 10 разів дорожче.
Зверніть увагу! У Японії дії закон, що вимагає імпортовані гриби мацутаке мити від бруду, а от вітчизняний сорт натомість має брудний вигляд. Це зроблено для того, щоб розрізняти імпортовані та домашні мацутаке.
Крім того, гриби мацутаке не завжди вдається успішно культивувати, адже вони ростуть в особливих лісах – червоних соснових. Водночас попит на них значно перевищує пропозицію, пишуть на сайті GemTaste.
Який вид трюфеля є найдорожчим?
Вважається, що найдорожчим видом трюфеля є білий трюфель, який росте на плантаціях у Франції.
Під час одного із аукціонів ціна такого гриба могла сягати навіть понад 300 тисяч доларів.
Цікаво, що в Україні також росте трюфель, а саме зимовий та літній трюфелі. Водночас літній трюфель заборонено збирати, оскільки він внесений до Червоної книги України.