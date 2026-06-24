Нашествие саранчи в Днепропетровской области: где обнаружили вредителя и что предпринимают власти и фермеры

В Днепропетровской области зафиксированы очаги перелетной саранчи, представляющей серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. В регионе уже введен особый режим защиты растений и начат комплекс мер по локализации вредителя.

Выявление очагов и введение режима защиты

Специалисты Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области выявили очаги распространения перелетной сараны. В ходе фитосанитарного обследования подтверждено наличие вредителя в количестве до 30–40 особей на квадратный метр на отдельных участках.

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Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного фитофага, в Зеленодольской общине Криворожского района ввели особый режим защиты растений. Соответствующее решение принял местный совет на площади около 30 гектаров.

Параллельно утвержден план локализационных и ликвидационных мероприятий, который предусматривает системный мониторинг территорий и оперативное реагирование на появление новых очагов.

Меры борьбы и риски для аграриев

В рамках противодействия распространению саранчи предусмотрены регулярные обследования земель, обработка пораженных участков разрешенными инсектицидами, а также информирование пчеловодов для предотвращения гибели пчел. Контроль за выполнением мер осуществляется на постоянной основе.

Специалисты отмечают, что наибольшую опасность представляют заброшенные земли, перелоги и участки, не используемые в хозяйственных целях — именно там вредитель чаще всего размножается и образует очаги.

Аграриев и жителей призывают оперативно сообщать об обнаружении саранчи в территориальные органы службы, чтобы не допустить расширения ареала вредителя.

Важно! Эксперты отмечают, что своевременный мониторинг и быстрая реакция на появление сараны имеют ключевое значение для защиты урожая и стабилизации фитосанитарной ситуации в регионе.

ФАО передала Украине оборудование для раннего обнаружения саранчи

Ранее мы сообщали, что Госпродпотребслужба получила современные фитосанитарные наборы от ФАО для улучшения контроля за вредителями. Новые инспекционные наборы будут использоваться в различных регионах Украины для быстрого выявления и сдерживания распространения вредных организмов.