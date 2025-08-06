В южных областях Украины еще в июне начали появляться первые свидетельства о миграции саранчи. Впоследствии саранча начала мигрировать на север, захватывая новые регионы.

Что спровоцировало нашествие саранчи?

Из-за жары и засухи саранча стремительно размножается и мигрируют очень быстрыми темпами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". За сутки они могут пролететь 100 километров.

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Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский рассказал, что саранча особенно опасна для злаковых культур: кукурузы, проса, пшеницы. Тысяча особей на квадратном метре способна уничтожить до 30 кг зелени. По его словам, нынешнее массовое нашествие связано с войной.

Вспышки саранчи на территории Украины случаются ежегодно – и в этом году, и в прошлом году. Причинами их возникновения является комплекс факторов, которые сейчас стали еще более актуальными: повышение среднесуточной температуры, изменения природно-климатических условий и другие объективные причины. Однако, существенным фактором является война, которая привела к запущенности земель вблизи линии соприкосновения, а также к экологическим последствиям, в частности – разрушения Каховской ГЭС. Именно это создало благоприятные условия для размножения саранчи,

– говорит эксперт.

Важно! Он уточнил, что естественными врагами саранчи являются птицы, однако вблизи линии боевых действий их почти нет из-за взрывов и обстрелов, что заставляет их покидать эти территории. Саранча же не боится обстрелов, активно размножается и распространяется по регионам. По словам Вадима Чайковского, пока идет война мы не можем полностью избавиться от угрозы повторных вспышек саранчи.