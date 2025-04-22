Какие цены на фасоль в популярных супермаркетах Украины
- В супермаркетах "Сильпо", "Metro" и "Ашан" цены на 500 граммов фасоли колеблются от 56,99 до 84,90 гривны в зависимости от типа продукции.
- Фасоль доступна в разных формах: сухая крупа или консервированная, и может продаваться как в пакетах, так и в банках разной вместимости.
Фасоль является одной из самых популярных круп на украинском столе, хотя и иногда несправедливо недооценена. Цены на фасоль различаются в зависимости от магазина, сорта и упаковки.
Сколько стоит фасоль в магазинах
Фасоль является обязательным компонентом многих традиционных украинских блюд как будничной, так и праздничной кухни, сообщает 24 Канал. Ее продают как в виде сухой крупы, так и консервированной в маринаде или в томатном соусе.
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Цены на сухую фасоль отличаются в зависимости от торговой сети, где ее продают. Также стоимость зависит и от упаковки: ее могут продавать как в пакетах, так и в банках абсолютно разной вместимости от 100 граммов до 1 килограмма и более.
Кроме того, на стоимость могут влиять и сорта фасоли. Так, обычная белая фасоль является самой дешевой, а фиолетовая и другие, более редкие виды уже будут дороже.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на крупу фасоли в популярных украинских сетях продуктовых магазинов:
Фасоль, Сильпо
- "Агромикс", банка 500 граммов 80,49 гривны;
- Пакет, 500 граммов 56,99 гривны;
- Цветная, пакет, 500 граммов 75,49 гривны;
Фасоль, Metro
- Цветная, "Сто пудов", пакет, 500 граммов 66,42 гривны;
- Солдатик, "Сто пудов", пакет, 500 граммов 66,42 гривны;
Фасоль, Ашан
- Белая, банка 500 граммов 69,90 гривны;
- Красная, банка 450 граммов 84,90 гривны.