Жатва продолжается, а пшеница дешевеет: почему просел рынок
- Цены на фуражную пшеницу снижаются из-за покрытия позиций по ранее заключенным сделкам и недостатка новых контрактов.
- По состоянию на 1 августа, тонна фуражной пшеницы стоит в среднем 9 548 гривен.
Из-за изменений во время уборочной кампании и непогоды в некоторых регионах цены на фуражную пшеницу меняются. Следовательно, сейчас стоимость за тонну снижается, хотя раньше цена росла.
Почему цены на фуражную пшеницу снижаются?
Ситуация со снижением цены на фуражную пшеницу сложилась из-за покрытия позиций по ранее заключенным сделкам, тогда как новых контрактов было меньше, передает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ.
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Кроме того, не требовалось увеличение количества предложений на фуражную пшеницу.
Обратите внимание! Несмотря на сдержанное предложение и задержки по уборки зерна, цены начинают восстанавливаться. Впрочем эти темпы не могут компенсировать снижение стоимости, что произошло ранее.
Какая сейчас стоимость на пшеницу на рынке?
- По данным профильного портала Tripoli.land, по состоянию на 1 августа, тонна фуражной пшеницы стоит в среднем 9 548 гривен.
- В то же время за чуть более, чем неделю, цены на культуру колебались, то есть то росли, то снижались. Например, с 24 июля по 28 июля, тонна фуражной пшеницы с 9 668 гривен подорожала до 9 699 гривен.
- Однако с того периода наблюдается уже стабильное снижение цены на внутреннем рынке.