Из-за изменений во время уборочной кампании и непогоды в некоторых регионах цены на фуражную пшеницу меняются. Следовательно, сейчас стоимость за тонну снижается, хотя раньше цена росла.

Почему цены на фуражную пшеницу снижаются?

Ситуация со снижением цены на фуражную пшеницу сложилась из-за покрытия позиций по ранее заключенным сделкам, тогда как новых контрактов было меньше, передает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ.

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Кроме того, не требовалось увеличение количества предложений на фуражную пшеницу.

Обратите внимание! Несмотря на сдержанное предложение и задержки по уборки зерна, цены начинают восстанавливаться. Впрочем эти темпы не могут компенсировать снижение стоимости, что произошло ранее.

Какая сейчас стоимость на пшеницу на рынке?