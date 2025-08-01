Почему цены на фуражную пшеницу снижаются?
Ситуация со снижением цены на фуражную пшеницу сложилась из-за покрытия позиций по ранее заключенным сделкам, тогда как новых контрактов было меньше, передает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ.
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Кроме того, не требовалось увеличение количества предложений на фуражную пшеницу.
Обратите внимание! Несмотря на сдержанное предложение и задержки по уборки зерна, цены начинают восстанавливаться. Впрочем эти темпы не могут компенсировать снижение стоимости, что произошло ранее.
Какая сейчас стоимость на пшеницу на рынке?
- По данным профильного портала Tripoli.land, по состоянию на 1 августа, тонна фуражной пшеницы стоит в среднем 9 548 гривен.
- В то же время за чуть более, чем неделю, цены на культуру колебались, то есть то росли, то снижались. Например, с 24 июля по 28 июля, тонна фуражной пшеницы с 9 668 гривен подорожала до 9 699 гривен.
- Однако с того периода наблюдается уже стабильное снижение цены на внутреннем рынке.