Почему цены на фуражную пшеницу снижаются?

Ситуация со снижением цены на фуражную пшеницу сложилась из-за покрытия позиций по ранее заключенным сделкам, тогда как новых контрактов было меньше, передает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ.

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Кроме того, не требовалось увеличение количества предложений на фуражную пшеницу.

Обратите внимание! Несмотря на сдержанное предложение и задержки по уборки зерна, цены начинают восстанавливаться. Впрочем эти темпы не могут компенсировать снижение стоимости, что произошло ранее.

Какая сейчас стоимость на пшеницу на рынке?