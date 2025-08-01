Чому ціни на фуражну пшеницю знижуються?
Ситуація зі зниженням ціни на фуражну пшеницю склалася через покриття позицій за раніше укладеними угодами, тоді як нових контрактів було менше, передає 24 Канал з посиланням на АПК-Інформ.
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Крім того, не потребувалося збільшення кількості пропозицій на фуражну пшеницю.
Зверніть увагу! Попри стриману пропозицію та затримки щодо збирання збіжжя, ціни починають відновлюватися. Втім ці темпи не можуть компенсувати зниження вартості, що відбулося раніше.
Яка зараз вартість на пшеницю на ринку?
- За даними профільного порталу Tripoli.land, станом на 1 серпня, тонна фуражної пшениці коштує в середньому 9 548 гривень.
- Водночас за трішки більше, аніж тиждень, ціни на культуру коливалися, тобто то росли, то знижувалися. Наприклад, з 24 липня по 28 липня, тонна фуражної пшениці з 9 668 гривень подорожчала до 9 699 гривень.
- Однак з того періоду спостерігається вже стабільне зниження ціни на внутрішньому ринку.