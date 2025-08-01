Чому ціни на фуражну пшеницю знижуються?

Ситуація зі зниженням ціни на фуражну пшеницю склалася через покриття позицій за раніше укладеними угодами, тоді як нових контрактів було менше, передає 24 Канал з посиланням на АПК-Інформ.

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Крім того, не потребувалося збільшення кількості пропозицій на фуражну пшеницю.

Зверніть увагу! Попри стриману пропозицію та затримки щодо збирання збіжжя, ціни починають відновлюватися. Втім ці темпи не можуть компенсувати зниження вартості, що відбулося раніше.

Яка зараз вартість на пшеницю на ринку?