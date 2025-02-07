Разница в десятки тысяч: сколько стоят паи в разных областях Украины

Стоимость земли по областям в Украине очень отличается. В январе 2025 года средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине снизилась до 48 622 гривен за гектар.

Где самые дорогие паи Снижение стоимости паев сопровождается также падением количества сделок купли-продажи и общей площади проданной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Читайте также Можно ли продать пай, находящийся в аренде Где земля самая дорогая: Ивано-Франковская область – 93 141 гривну за гектар;

Львовская область – 72 482 гривны за гектар;

Киевская область – 66 845 гривен за гектар;

Полтавская область – 66 792 гривны за гектар 66 792 гривны за гектар;

Винницкая область – 60 833 гривны за гектар;

Черновицкая область – 60 612 гривен за гектар. Сколько стоит земля по регионам