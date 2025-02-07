7 февраля, 17:00
Разница в десятки тысяч: сколько стоят паи в разных областях Украины
Стоимость земли по областям в Украине очень отличается. В январе 2025 года средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине снизилась до 48 622 гривен за гектар.
Где самые дорогие паи
Снижение стоимости паев сопровождается также падением количества сделок купли-продажи и общей площади проданной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
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Где земля самая дорогая:
- Ивано-Франковская область – 93 141 гривну за гектар;
- Львовская область – 72 482 гривны за гектар;
- Киевская область – 66 845 гривен за гектар;
- Полтавская область – 66 792 гривны за гектар 66 792 гривны за гектар;
- Винницкая область – 60 833 гривны за гектар;
- Черновицкая область – 60 612 гривен за гектар.