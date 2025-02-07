Где самые дорогие паи

Снижение стоимости паев сопровождается также падением количества сделок купли-продажи и общей площади проданной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Где земля самая дорогая:

  • Ивано-Франковская область – 93 141 гривну за гектар;
  • Львовская область – 72 482 гривны за гектар;
  • Киевская область – 66 845 гривен за гектар;
  • Полтавская область – 66 792 гривны за гектар 66 792 гривны за гектар;
  • Винницкая область – 60 833 гривны за гектар;
  • Черновицкая область – 60 612 гривен за гектар.

Сколько стоит земля по регионам