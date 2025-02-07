Де найдорожчі паї
Зниження вартості паїв супроводжується також падінням кількості угод купівлі-продажу та загальної площі проданої землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Де земля найдорожча:
- Івано-Франківська область – 93 141 гривню за гектар;
- Львівська область – 72 482 гривні за гектар;
- Київська область – 66 845 гривень за гектар;
- Полтавська область – 66 792 гривні за гектар;
- Вінницька область – 60 833 гривні за гектар;
- Чернівецька область – 60 612 гривень за гектар.