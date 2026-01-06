Нужно ли разрешение, чтобы срубить дерево в собственном дворе

Сейчас многие украинцы для отопления собственного дома в холодное время года используют заранее заготовленные дрова. Часто в ход идут даже старые, засохшие деревья, которые росли на территории их двора.

Можно ли срубить дерево на собственном участке, не имея разрешения?

Во дворах многоквартирных домов пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Территория вокруг таких домов принадлежит всей общине.

Община взамен обычно соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает такие правила для себя индивидуально.

Если земельный участок находится в частной собственности, или если даже этот участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки, то есть земельный участок является приусадебным буквально – решение об удалении дерева принимает сам владелец. На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке.

Обратите внимание! В таком случае владельцу или владелице не нужно обращаться в какие-либо органы за разрешением.

